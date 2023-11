O Benfica e o Sporting defrontam-se neste domingo na Luz para a 12.ª jornada do campeonato de andebol.

Os encarnados estão no terceiro lugar da Liga, atrás de FC Porto e dos leões, que lideram a prova com pleno de vitórias. Na jornada anterior, recorde-se, o Sporting venceu os portistas, campeões nacionais, no Dragão Arena.

