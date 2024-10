A quarta vitória do Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões parecia próxima, mas escapou nos derradeiros segundos da visita à Macedónia do Norte. Diante do Eurofarm Pelister – campeão daquele país – os leões empataram a 24 pontos.

Num encontro geralmente equilibrado, os anfitriões aproveitaram o fator casa para edificarem a vantagem que prevaleceu até ao intervalo (15-13).

Na etapa complementar, o Sporting cerrou a defesa e aplicou ataques organizados e clínicos. Como tal, os leões assumiram a frente do resultado, e até lideraram com dois pontos de vantagem.

Todavia, no último ataque, o Eurofarm Pelister «roubou» o sorriso dos portugueses, soltando a festa no pavilhão (24-24).

Destaque no Sporting para Gurri Aregay, Salvador e Martim Costa, todos com cinco golos. Do outro lado, Radivojevic, Kuzmanovski e Peshevski atingiram igual marca.

Desta forma, os leões são, à condição, líderes do Grupo A, com sete pontos, mais um face ao Dinamo Bucareste e ao PSG, que guardam uma partida em atraso.

De recordar que os dois melhores classificados de cada grupo serão qualificados, de forma direta, para os quartos de final.

Antes de retomar as lides europeias, o campeão nacional receberá o Póvoa na noite de sábado (21h30). O Sporting é líder da Liga, empatado com o FC Porto a 21 pontos.

Na noite da próxima quinta-feira (17 de outubro), às 19h45, o Sporting receberá os alemães do Fuchse Berlim, terceiro colocado no grupo da Champions.