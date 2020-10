Durante duas semanas, Nikola Mitrevski foi rei e senhor entre os guarda-redes da Liga dos Campeões de andebol.

Uma semana volvida, foi Alfredo Quintana, companheiro no FC Porto, a ser destacado pela federação europeia de andebol.

Após o empate diante do Kielce, além do destaque dado a Miguel Martins, central dos dragões que foi o autor do melhor golo e foi nomeado para o sete ideal da ronda, Quintana integra o lote das cinco melhores defesas da jornada.

O lance teve uma importância capital no desfecho da partida, uma vez que permitiu para segurar o empata diante da equipa polaca.

Veja o top-5 da jornada: