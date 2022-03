Martim Costa ou Kiko Costa?

Nem a Federação Europeia de Andebol [EHF] consegue decidir qual dos irmãos Costa esteve melhor no jogo do Sporting com o Magdeburgo, da Liga Europeia.

Depois de ambos terem marcado oito golos no empate dos leões frente ao conjunto alemão, detentor da competição, a EHF nomeou ambos para o prémio de melhor jogador da jornada… mas fê-lo de forma original: «Costa brothers». Isso mesmo, como se fossem um só.

Martim Costa (19 anos) e Kiko Costa (17 anos), os dois jogadores que o Sporting «recrutou» ao FC Porto, e filhos do treinador dos leões, Ricardo Costa, concorrem com o guarda-redes Emil Nielsen (Nantes) e o ponta esquerda Samuel Zehnder (Kadetten Schaffusen).

Name the player that impressed you the most in the #ehfel Last 16 | 1st leg 🙌💥👇 pic.twitter.com/ZXQcL4EGAN