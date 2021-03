Gustavo Capdeville, guarda-redes da seleção de andebol, foi uma das figuras lusas na vitória de Portugal sobre a Tunísia no primeiro jogo do torneio pré-olímpico de andebol.

O guarda-redes que teve a tarefa hercúlea de ocupar o lugar que nas últimas grandes competições foi de Alfredo Quintana terminou o jogo com sete defesas e orgulhoso pelo que o coletivo conseguiu.

«Senti-me bem. Senti a equipa forte e coesa. Foi um misto de emoções. Dei o meu melhor. Tentei meter as emoções em jogo e consegui um bom jogo individual. Mas o mais importante é que demos tudo e mostrámos do que somos capazes», começou por dizer.

Numa zona mista virtual, o guarda-redes assumiu ainda que este terá sido um dos jogos mais difíceis que já teve em termos emocionais, quer pela perda recente de Alfredo Quintana, quer pela ausência de Humberto Gomes, os dois guarda-redes com quem participou no Mundial deste ano e no Europeu do ano passado.

«A nível emocional, posso acreditar que foi o jogo mais difícil que já tive. Estar aqui sem o Humberto e o Alfredo foi difícil porque temos uma história juntos e fazer este jogo sem eles foi complicado», descreveu.