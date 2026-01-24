A Seleção Nacional de andebol perdeu com a França no segundo jogo da Main Round e complicou as contas na luta por um dos dois lugares de apuramento para as meias-finais do Campeonato da Europa.

Um início de jogo apático dos comandados de Paulo Jorge Pereira, que se prolongou praticamente por toda a primeira parte, acabou por ser bastante penalizador.

Aos 20 minutos, os gauleses já venciam por 20-9, beneficiando de uma eficácia ofensiva de praticamente 100 por cento, da falta de agressividade defensiva de Portugal e da boa exibição do guarda-redes Charles Bolzinger. Aos 21 minutos, Pedro Torchiner fez a primeira defesa.

A primeira parte terminou com uma diferença de 13 golos entre as seleções (28-15), o gaulês Dika Mem em grande evidência e poucas dúvidas acerca de quem levaria os dois pontos no final da partida.

Sem pressão e também a beneficiar de uma maior descontração do adversário, Portugal melhorou na segunda parte a todos os níveis. Capdeville cresceu na baliza e a nível defensivo e ofensivo tudo funcionou melhor.

No final, Portugal conseguiu reduzir de 13 para oito os golos de desvantagem e a tarde terminou com a vitória francesa por 46-38, naquele que foi o jogo com mais golos na história dos campeonatos da Europa (84).

Com este resultado, Portugal mantém-se com dois pontos na Main Round e a França, atual campeã europeia, passa a somar 4. O próximo jogo da Seleção Nacional é na segunda-feira diante da Noruega, numa partida que será uma autêntica finais depois das derrotas diante de França e Alemanha.