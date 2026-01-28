Euro de andebol: Portugal vai disputar o 5.º lugar com a Suécia
«Heróis do Mar» beneficiam de triunfos de Alemanha e Dinamarca. França sai de cena
«Heróis do Mar» beneficiam de triunfos de Alemanha e Dinamarca. França sai de cena
Portugal vai continuar em Herning, na Dinamarca, e vai defrontar a Suécia na disputa pelo quinto lugar no Europeu. Depois da vitória lusa contra a Espanha, a Dinamarca levou a melhor sobre a Noruega (38-24 [19-16 e 19-8]), enquanto a Alemanha venceu a França (38-34 [19-15 e 19-19]).
Feitas as contas, o Grupo 1 do “Main-Round” terminou com a Dinamarca na liderança, com oito pontos, igualada com a Alemanha (2.ª). Portugal encerrou o pódio com cinco pontos, um de vantagem sobre a França (4.ª). A Noruega fez três pontos e a Espanha somente dois.
🇩🇰 Denmark triumph over Norway head into the semi-finals top of group I. 💪
Mathias Gidsel is the @grundfos Player of the match. ⭐#ehfeuro2026 #puregreatness #handball pic.twitter.com/uqz1ooKRSi
— EHF EURO (@EHFEURO) January 28, 2026
🇩🇪 GERMANY ARE SEMI-FINALISTS ⚡️
Outstanding performance from the @grundfos Player of the match: Juri Knorr. 🌟#ehfeuro2026 #puregreatness #handball pic.twitter.com/NqUJouFB8U
— EHF EURO (@EHFEURO) January 28, 2026
Ora, Portugal já igualou o melhor resultado de sempre num Euro – o sexto lugar em janeiro de 2020 – e vai disputar o quinto lugar contra a Suécia na sexta-feira (14h). Os suecos terminaram no terceiro posto do Grupo 2, com uma derrota (Islândia), um empate (Hungria) e uma vitória (Suíça). A Suécia levou a melhor sobre os helvéticos nesta quarta-feira, vencendo por 33-21 (14-12 e 20-9).
Nas meias-finais, a Dinamarca vai defrontar a Islândia, enquanto a Alemanha mede forças com a Croácia.
De recordar que a França é a campeã europeia em título, uma vez que sucedeu à Suécia em 2024. No quadro das meias-finais, a Alemanha conquistou o Euro em 2016 e 2004, enquanto a Dinamarca fez a festa em 2012 e 2008.
Sweden beat Switzerland and finish the main round with a win. 🙌— EHF EURO (@EHFEURO) January 28, 2026
Unbelievable performance from Andreas Palicka. He’s the @grundfos Player of the Match 🌟#ehfeuro2026 #puregreatness #handball pic.twitter.com/mZEixxFiaE