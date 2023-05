O sorteio da fase final do Campeonato da Europa de andebol, realizado esta quarta-feira, em Dusseldorf, na Alemanha, colocou a Dinamarca, tricampeã do Mundo, no caminho de Portugal, no Grupo F que conta ainda com as seleções da República Checa e Grécia.

O selecionador Paulo Jorge Pereira reagiu ao sorteio. «A Dinamarca dispensa apresentações - estamos a falar da Campeão do Mundo em título - e, por isso, será um jogo de alta rotação, à imagem do que aconteceu nos Jogos Olímpicos, apesar de me recordar que ao intervalo desse encontro estávamos bastante equilibrados, mas, na segunda parte, a Dinamarca acabou por segurar a vitória», começou por enunciar.

Quanto à Republica Checa. «É uma seleção também de alta rotação - não podemos esquecer que venceram a Islândia no jogo de qualificação, em casa, terminando a fase de apuramento empatados - o que nos permite pensar que teremos que fazer um jogo muito competente para vencer. Arrisco dizer que este será o nosso jogo chave», prosseguiu.

A Grécia será, assim, o adversário mais acessível. «É uma equipa novata neste tipo de competições - sendo a sua primeira participação - com toda a emoção que isso traz a uma nação mas, claro que estamos obrigados a vencer este jogo», acrescentou.

Naquela que será a terceira presença consecutiva de Portugal num Europeu, a equipa comandada por Paulo Jorge Pereira vai jogar a ronda preliminar em Munique, com o objetivo de alcançar a ronda principal, tal como conseguiu em 2020, quando alcançou o sexto lugar, a sua melhor classificação de sempre.

«Vamos iniciar este EHF Euro 2024 com o grande objetivo de chegar ao Main Round - tendo em conta que isso nos poderá proporcionar a oportunidade de disputar um torneio Pré Olímpico - e, posteriormente, melhorar o sexto lugar, o que não será fácil, tendo em conta que cada vez existem melhores seleções e, consequentemente, um maior equilíbrio mas nós gostamos disso», destacou ainda o selecionador.

O Euro2024 vai jogar-se, de 10 a 28 de janeiro de 2024, na Alemanha, sendo a primeira vez que uma fase final com 24 equipas é disputado em apenas um país.