Europeu de andebol: árbitros vão apitar «meias» e final com uma câmara na cabeça
Federação Europeia de Andebol anunciou introdução da nova tecnologia nos últimos jogos da próxima fase final
Os árbitros eleitos para apitar os jogos das meias-finais e a final do Europeu masculino vão estar equipados com uma câmara na cabeça, denominada «RefCam», segundo anunciou esta quarta-feira a Federação Europeia de Andebol (EHF).
A nova tecnologia inovadora «é um sistema de câmara montado na cabeça, com apenas 14 gramas, que proporciona uma visão da perspetiva dos árbitros», e será estreada apenas no último fim de semana da fase final do torneio, entre 31 de janeiro e 1 de fevereiro de 2026, em Herning, na Dinamarca.
«O sinal de vídeo da câmara será disponibilizado ao vivo para a transmissão do evento pela rede privada 5G Easy5G da Riedel [empresa alemã que desenvolveu o aparelho], oferecendo aos adeptos de andebol uma visão única e imersiva da intensidade e da dinâmica do jogo», enalteceu o organismo.
A EHF acrescenta que «esta novidade promete uma forma completamente nova de sentir a velocidade, a emoção e a fisicalidade do andebol de alto nível, vendo o desporto pelos olhos do árbitro».
As imagens gravadas pela RefCam, combinadas com o áudio dos árbitros, «para proporcionar aos fãs uma compreensão ainda mais profunda de como os árbitros conduzem o jogo, comunicam entre si e interagem com os jogadores», vão ser utilizadas pela EHF e posteriormente divulgadas.
A fase final do Europeu 2026 será coorganizada por Dinamarca, Noruega e Suécia, entre 15 de janeiro e 1 de fevereiro de 2026.
Portugal, que tem um sexto lugar como a melhor classificação de sempre num Europeu, alcançado em 2020, integra o Grupo B da próxima edição, juntamente com a Dinamarca, anfitriã e tetracampeã campeã mundial, Macedónia do Norte e Roménia.