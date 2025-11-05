Os árbitros eleitos para apitar os jogos das meias-finais e a final do Europeu masculino vão estar equipados com uma câmara na cabeça, denominada «RefCam», segundo anunciou esta quarta-feira a Federação Europeia de Andebol (EHF).

A nova tecnologia inovadora «é um sistema de câmara montado na cabeça, com apenas 14 gramas, que proporciona uma visão da perspetiva dos árbitros», e será estreada apenas no último fim de semana da fase final do torneio, entre 31 de janeiro e 1 de fevereiro de 2026, em Herning, na Dinamarca.

«O sinal de vídeo da câmara será disponibilizado ao vivo para a transmissão do evento pela rede privada 5G Easy5G da Riedel [empresa alemã que desenvolveu o aparelho], oferecendo aos adeptos de andebol uma visão única e imersiva da intensidade e da dinâmica do jogo», enalteceu o organismo.

A EHF acrescenta que «esta novidade promete uma forma completamente nova de sentir a velocidade, a emoção e a fisicalidade do andebol de alto nível, vendo o desporto pelos olhos do árbitro».

As imagens gravadas pela RefCam, combinadas com o áudio dos árbitros, «para proporcionar aos fãs uma compreensão ainda mais profunda de como os árbitros conduzem o jogo, comunicam entre si e interagem com os jogadores», vão ser utilizadas pela EHF e posteriormente divulgadas.

A fase final do Europeu 2026 será coorganizada por Dinamarca, Noruega e Suécia, entre 15 de janeiro e 1 de fevereiro de 2026.

Portugal, que tem um sexto lugar como a melhor classificação de sempre num Europeu, alcançado em 2020, integra o Grupo B da próxima edição, juntamente com a Dinamarca, anfitriã e tetracampeã campeã mundial, Macedónia do Norte e Roménia.