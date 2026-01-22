No fecho da primeira jornada do Grupo 1 do “Main-Round” do Europeu, Portugal ocupa o quarto lugar, com dois pontos, igualado com Noruega (5.º), França (3.ª) e Dinamarca (2.ª), a dois pontos da Alemanha (1.ª) e com dois pontos de vantagem sobre a Espanha (6.ª).

Depois da derrota lusa ante os alemães, a Dinamarca levou a melhor sobre a França por 32-29, com parciais de 11-12 e 21-17. Numa segunda parte de topo, Nielsen (11 defesas), Gidsel (nove golos) e Pytlick (oito golos) foram chave para o triunfo dinamarquês. Nos gauleses, Minne foi o mais inconformado, com sete golos.

No sábado, às 14h30, a França mede forças com Portugal, de novo em Herning (Dinamarca). Por sua vez, os anfitriões medem forças com a Espanha às 17 horas.

No último duelo desta quinta-feira, a Espanha perdeu contra a Noruega, por 35-34 (16-16 e 19-18). Nos noruegueses, Pedersen aplicou 11 golos, enquanto o espanhol Aleix Gómez foi o mais inconformado, com oito golos.

Como referido, a Espanha mede forças com a Dinamarca às 17 horas de sábado. Mais tarde, às 19h30, a Noruega enfrenta a Alemanha.

