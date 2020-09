O andebolista António Areia venceu o Dragão de Ouro para Atleta de Alta Competição do FC Porto.

O ponta direita que representa os dragões há seis épocas – depois de uma polémica transferência do Benfica, após a qual teve de indemnizar as águias – recebeu o prémio das mãos de Pinto da Costa, que elogiou, além das qualidades de atleta, a forma como Areia vibra e é «um exemplo do que é sentir o FC Porto».

Areia sucede a Daymaro Salina, também da equipa de andebol dos dragões.