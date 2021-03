A Federação Europeia de Andebol (EHF) decidiu atribuir ao FC Porto uma derrota por 10-0 no jogo que estava marcado para a passada quarta-feira e que foi adiado devido à paragem cardiorrespiratória de Alfredo Quintana, dois dias antes.

O FC Porto comunicou na altura o adiamento do jogo – que já tinha sido adiado de 24 para 28 de fevereiro -, mas a EHF decidiu agora atribuir a derrota aos dragões e dar os pontos ao Meshkov Brest.

Isto porque a fase de grupos da Liga dos Campeões termina na quinta-feira e não haverá tempo para que o jogo se dispute, uma vez que há jornada marcada para esse dia.

«O departamento jurídico da EHF reconhece a incapacidade do FC Porto para disputar a partida, por um motivo que estava fora do seu controlo que foi imprevisível. E por isso, não atribui a culpa ao clube por não ter jogado, contudo é necessário um resultado para o jogo e que o Meshkov Brest não deve ser prejudicado por esta situação», lê-se na nota emitida pela entidade que gere o andebol europeu.

