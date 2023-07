O FC Porto anunciou esta sexta-feira o segundo reforço para a equipa de andebol, o espanhol David Fernández, que se segue ao compatriota Antonio Martínez, com quem já tinha jogado no Ademar León na temporada passada.

«Ter assinado pelo FC Porto é algo muito bonito na minha carreira. Trata-se de um dos grandes clubes da Europa. Jogar a Liga dos Campeões e lutar por todos os títulos em Portugal é o objetivo de qualquer jogador e aqui vou poder concretizá-lo», disse o lateral direito, em declarações reproduzidas nas plataformas do clube.

David Fernández, de 27 anos, fez 144 golos nas 35 partidas disputadas durante a última época pelo Ademar León, clube que já tinha representado entre 2016 e 2020 e ao qual regressou por empréstimo do Wisla Plock, logo após ter vencido uma Taça da Polónia.

O internacional espanhol, com dez jogos na seleção, é o segundo reforço confirmado pelo FC Porto que, na passada quarta-feira, já tinha anunciado Carlos Resende como sucessor do sueco Magnus Andersson no comando técnico.