O presidente da Federação de Andebol de Portugal, Miguel Laranjeiro, questionou esta segunda-feira a estação televisiva pública RTP sobre a transmissão em direto da final do Mundial de futebol de praia, no passado domingo, em detrimento do jogo da Seleção Nacional de andebol.

Em tom de surpresa, desilusão e incompreensão, Miguel Laranjeiro contesta o interesse na transmissão da final do Mundial de futebol de praia, entre o Brasil e a Bielorrússia, e a consequente cerimónia de entrega de troféus, em detrimento do jogo da seleção de andebol que, sensivelmente à mesma hora, defrontava Israel.

Este encontro, que se seguiu à vitória de Portugal frente ao Senegal para o terceiro lugar do Mundial, remeteu para uma transmissão em diferido da vitória de Portugal frente a Israel, na Roménia, por 34-33, no Grupo 8 de apuramento para o Europeu de 2026 de andebol, que começou às 17h.

Miguel Laranjeiro lamenta a preferência por um jogo de futebol de praia sem a Seleção portuguesa, reconhecendo que o sucesso do andebol, que enfrentava o jogo já apurada para a fase final do Euro2026, não pode ser justificação, recordando que o jogo da Seleção comandada por Paulo Jorge Pereira constava inicialmente da grelha de programação da RTP2.

«Indignou quem acompanha o desporto e as modalidades, mas também as Seleções nacionais, e, julgamos nós, não pode passar em claro, porque consideramos que o desporto em direto é a única mais-valia da televisão, quando tudo o resto pode ser recuperado e visto mais tarde», lamentou o presidente da FAP.

Já na tarde de domingo, nas redes sociais, Rui Silva lamentou a escolha de transmissão da RTP: «Quando no teu país é mais importante este jogo do que a Seleção Nacional de andebol».