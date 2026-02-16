Gilberto Duarte está de regresso à equipa de andebol do FC Porto, dez anos depois de ter deixado o clube, com um contrato válido até ao final da corrente temporada.

Trata-se de um regresso de um jogador que deixou marca no Dragão, com a conquista, entre 2008 e 2015, do histórico heptacampeonato, além de duas Supertaças, uma Taça da Liga e dois Dragões de Ouro.

«Em primeiro lugar, quero agradecer todo o apoio que senti sempre que visitava a cidade. Fui sempre muito bem recebido e muitas das vezes ouvia palavras que me deixavam feliz por saber que tinha feito um bom trabalho ou que tinha deixado uma boa imagem. Em segundo lugar, posso prometer esforço, trabalho e motivação até ao final. Já tinha muitas saudades de casa», destacou o jogador, agora com 35 anos, em declarações às plataformas do clube.

Desde que deixou o FC Porto, em 2016, o lateral jogou sucessivamente nos polacos do Wisla Plock, nos catalães do Barcelona, nos franceses do Montpellier HB, Nos alemães do Goppingen, nos franceses do AIX e ainda nos gregos do AEK.