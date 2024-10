A equipa de andebol do FC Porto desperdiçou esta terça-feira uma vantagem de sete golos ao intervalo, no pavilhão do Valur, na Islândia, para empatar 27-27 no final do jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga Europeia.

Depois de ter arrancado no Grupo F com uma derrota diante dos alemães do MT Melsungen (24-29), os dragões só podem ficar com sentimento de frustração na Islândia, quase perdendo o jogo, só garantindo o empate nos últimos quatro segundos, com o golo de Jakob Mikkelsen.

Um desfecho inacreditável para quem assistiu à primeira parte que o FC Porto fechou a vencer por 16-9 diante de um Valur que parecia não ter capacidade para discutir o resultado.

No entanto, os islandeses cresceram na segunda parte e foram progredindo no marcador, até empatar 23-23 aos 52 minutos. Os anfitriões chegaram mesmo a estar na frente (27-25), mas, já no último minuto, Daymaro Salina e Mikkelsen ainda conseguiram resgatar um empate ao cair do pano.

Salina, com sete golos, foi o melhor marcador do FC Porto esta terça-feira.

O FC Porto volta a jogar a 22 de outubro, , outra vez fora de casa, em Skopje, na Macedónia do Norte, frente ao HC Vardar 1961.

Classificação do Grupo F: Melsungen, 4 pontos; Vardar, 2; FC Porto e Valur, 1.