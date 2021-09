As equipas de andebol do Sporting e do Benfica confirmaram esta terça-feira a qualificação para a fase de grupos da Liga Europeia da modalidade. Os leões voltaram a bater os dinamarqueses do TTH Holstebro, desta vez por apenas três golos (31-28), enquanto a equipa da Luz deixou os alemães do Rhein-Neckar Löwen pelo caminho com um resultado idêntico.

O Sporting já tinha vencido o primeiro jogo, há uma semana, no pavilhão João Rocha, por 31-25.

O Holstebro começou mais forte no jogo desta terça-feira e, num ápice, chegou a 4-0, aos três minutos. Aos 11 minutos, os dinamarqueses chegavam à vantagem máxima, com 8-3, após o que o Sporting começou a equilibrar, para chegar ao intervalo a perder apenas por um golo (16-15).

A segunda parte foi totalmente dos visitantes, sempre na frente do marcador e com uma vantagem que chegou a ser de cinco golos. O espanhol Natán Suárez, com cinco golos, foi o melhor marcador do Sporting, seguido por Francisco Tavares, que marcou quatro.

O Benfica, por seu lado, tinha empatado o primeiro jogo 31-31, mas foi mais forte a jogar em casa, impondo-se aos alemães com um triunfo por 31-28.

No Pavilhão da Luz 2, com arbitragem dos austríacos Denis Bolic e Christoph Hurich, a equipa lisboeta já vencia por 18-13 ao intervalo. Perante o quinto classificado da Bundesliga de andebol, o Benfica sempre acreditou na vitória e desde o terceiro minuto que esteve sempre em vantagem no marcador.

O sérvio Petar Djordjic voltou a ser determinante no ataque da equipa portuguesa, anotando oito golos. Muito bem também esteve o alemão Ole Rahmel, finalizador por seis vezes.