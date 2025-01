Portugal derrotou o Brasil por 30-26 e somou a segunda vitória na fase de grupos do Campeonato do Mundo de andebol.

Em Oslo, as duas equipas entraram em campo com os mesmos dois pontos somados e a certeza de que a presença na próxima fase da competição estava praticamente garantida.

Alexandre Cavalcanti voltou a ficar de fora das opções de Paulo Pereira devido a lesão e no banco de suplentes, o selecionador viu o Brasil entrar melhor, com destaque para Haniel Langaro, que fez dois golos logo a abrir. Do lado luso, Martim e Francisco Costa tentaram fazer a diferença, juntamente com Rui Silva.

Ainda assim, a Seleção Nacional teve pela frente um inspiradíssimo Rangel de Rosa, que defendeu mais de metade dos remates e impediu que o adversário desse a volta ao marcador. Ao intervalo, 15-12 era o resultado a favor do Brasil.

O segundo tempo teve um melhor arranque de Portugal, que rapidamente se colou à formação canarinha e teve em Martim Costa e Capdeville os heróis de mais uma recuperação sensacional.

Com nove golos apontados, o lateral do Sporting mostrou-se em grande plano e fez o que no primeiro tempo foi difícil, superando a muralha brasileira. Lá atrás, Capdeville esteve muito melhor e o Brasil não conseguiu mais incomodar a equipa lusa.

Este triunfo garante a presença de Portugal na «Main Round» da competição, sendo que os comandados de Paulo Pereira medem forças com a Noruega este domingo, no último encontro do Grupo E.