A seleção portuguesa arrancou a primeira vitória no Mundial de andebol, ao vencer a Coreia do Sul por 32-24 na 2.ª jornada do Grupo D.

Depois da derrota na estreia diante da Islândia por 30-26, a equipa das quinas fez prevalecer o estatuto de favorita diante da congénere asiática.

Com Paulo Jorge Pereira a cumprir o segundo de dois jogos de suspensão - e impossibilitado desta vez de entrar na Kristianstad Arena - Portugal foi para o intervalo a vencer por 15-12.

Na segunda parte, os coreanos chegaram a aproximar-se no marcador - estando várias vezes a perder por um golo - e num momento crítico valeu a Portugal a grande exibição do guarda-redes Manuel Gaspar.

Já dentro dos derradeiros dez minutos, a equipa das quinas tornou-se mais eficaz no ataque e aumentou os índices de concentração defensiva, tendo disparado até ao 32-24 que deixa Portugal com um pé na Main Round do Mundial de andebol.