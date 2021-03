O Museu do Benfica - Cosme Damião anunciou nesta sexta-feira que vai guardar uma camisola do clube usada em homenagem ao antigo guarda-redes de andebol do FC Porto e da seleção Alfredo Quintana, que morreu em 26 de fevereiro.

«A camisola de homenagem a Alfredo Quintana utilizada pela equipa de andebol do Benfica é agora uma peça do acervo do Benfica. Para que a memória nunca se apague», publicou o clube na conta do Museu Cosme Damião.

A camisola de homenagem a Alfredo Quintana utilizada pelo #AndebolBenfica é agora uma peça do acervo do @SLBenfica. Para que a memória nunca se apague. #MuseuBenfica #ReservaConservaçãoeRestauro



Camisola de Arnau García, andebol

Homenagem a Quintana, 02/03/2021

Acervo SLB pic.twitter.com/G6gEu3QKSE — Museu Benfica - Cosme Damião (@museubenfica) March 26, 2021

Ao lado da legenda pode ver-se a camisola de Arnau García, que foi utilizada no dia 2 de março contra o ISMAI, numa vitória por 24-20 na Maia, num dos jogos em que os jogadores do Benfica jogaram todos com o nome do guarda-redes portista nas costas.

O anúncio foi no dia em que se assinalou um mês sobre a morte de Alfredo Quintana, aos 32 anos, depois de não ter resisitido a uma paragem cardiorrespiratória antes de um treino.