Gustavo Capdeville, internacional português que defende a baliza do Benfica, foi confirmado como reforço dos dinamarqueses do Holstebro para as próximas duas temporadas.

«Chego ao Holstebro com grandes ambições e um objetivo bem definido: alcançar o topo», referiu o jogador aos meios de comunicação do clube nórdico, atual sétimo classificado na Liga de andebol da Dinamarca.

Formado no Benfica, Capdeville apenas deixou a Luz para representar o Madeira SAD, por empréstimo dos encarnados, entre 2017 e 2019.

Até ver, conquistou uma Liga Europeia (2022), uma Taça de Portugal (2016) e duas Supertaças (2016 e 2022) ao serviço das águias.

Internacional português em mais de 70 ocasiões, o guarda-redes, de 28 anos, é um dos convocados do selecionador nacional, Paulo Jorge Pereira, para a fase final do Europeu, que arranca no dia 15 de janeiro de 2026.