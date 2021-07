O FC Porto anunciou a contratação de Pedro Valdés, cubano de 26 anos que era uma das principais figuras da equipa do Sporting.

O lateral esquerdo assinou até 2025 pelos campeões nacionais, numa das contratações mais sonantes do defeso na modalidade.

«Estou entusiasmado e satisfeito por começar esta nova etapa na minha vida. É um clube que tem vindo a crescer no andebol português e europeu e tenho muita vontade de começar», afirmou aos meios oficiais do clube, acrescentando: «Acho que sou um atleta forte fisicamente, posso trazer muito no ataque e ainda mais na defesa. Acho que o FC Porto é uma equipa que se alicerça sobre isso, a defesa e o contra-ataque, e acho que a minha chegada pode aumentar a intensidade na defesa.»