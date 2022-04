A seleção portuguesa de andebol defronta nesta quinta-feira os Países Baixos em jogo da primeira mão do play-off de acesso ao Mundial 2023, jogo que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.

Os «Heróis do Mar» jogam o apuramento diante de uma das seleções com quem perderam no Europeu disputado em janeiro da Hungria, procurando o apuramento para a fase final do Mundial que se vai disputar na Alemanha e Polónia.

A segunda mão está marcada para domingo, em Eindhoven, às 13 horas.