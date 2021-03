Rui Silva, autor do golo que colocou a Seleção Nacional de andebol nos Jogos Olímpicos de Tóquio, homenageou Alfredo Quintana com uma imagem do ex-guarda-redes no braço direito.

O internacional português mostrou o desenho nas redes sociais, tendo deixado um texto que explica o porquê de ter colocado no corpo dele o rosto do ex-colega no FC Porto e na Seleção.

«Correste comigo, remataste comigo e marcaste golo comigo. Agora vamos a Tóquio e juntos continuaremos a fazer história! Hoje e sempre será por ti», escreveu.

Alfredo Quintana morreu a 26 de fevereiro. Tinha 32 anos.