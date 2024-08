O Sporting conquistou a Supertaça de andebol, este domingo, ao bater o Benfica, no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, por um expressivo 37-21.

Depois da vitória sobre o ABC, na véspera, a equipa comandada por Ricardo Costa tirou proveito do maior desgaste dos rivais, que defrontaram o FC Porto, e chegaram ao intervalo já com uma vantagem de dez golos (20-10).

A superioridade do Sporting nunca foi posta em causa e os leões acabaram mesmo por aumentar a diferença, na segunda parte, para 16 golos.

O Sporting repete, assim, o triunfo de há um ano e passa a contar com cinco troféus no seu historial, menos três do que o recordista FC Porto (8) e menos dois do que o Benfica e ABC de Braga (7).