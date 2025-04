O clássico entre o Benfica e o FC Porto ficou marcado pela aparatosa cabeçada entre Alexis Borges e Thorsteinn Gunnarsson que acabou por levar o jogador do FC Porto para o hospital, mas, segundo o treinador dos azuis-e-brancos, Magnus Andersson, o internacional islandês está bem e «só precisará de levar uns pontos».

Um choque que aconteceu já perto do intervalo, na sequência de um empurrão de Filip Taleski que acabou por receber ordem de expulsão. Alexis Borges ficou com marcas do choque, mas pior ficou Gunnarsson que, com a cabeça aberta, foi assistido no campo e já não voltou ao jogo que o FC Porto acabou por vencer por 30-29.

O jogador islandês foi encaminhado, por precaução, para o hospital, onde acabou por ser suturado com pontos, como contou Magnus Andersson no final do jogo, já depois de ter recebido uma fotografia do jogador desde o hospital.

«Enviou uma foto e estava feliz no hospital. Não é nada de grave, está tudo bem com a cabeça. Penso que precisará de pontos. Neste momento não tenho mais informações. Espero que ele volte rápido e que possa ajudar-nos», destacou o treinador do FC Porto.