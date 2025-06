O Sporting voltou a conquistar a Taça de Portugal, pelo quarto ano consecutivo, ao bater o FC Porto, por um golo (28-27), numa final disputada até ao último suspiro, no Pavilhão Municipal de Santo Tirso. Uma vitória que confirma a total superioridade dos leões nesta modalidade, com quatro vitórias sobre o maior rival, esta época, e a conquista de sete troféus consecutivos nas competições nacionais, somando o segundo «triplete» consecutivo.

Uma vitória suada dos leões que, ainda há poucos dias tinham festado a conquista do bicampeonato, depois de um jogo em que o FC Porto esteve mais tempo em vantagem, mas que permitiu uma ultrapassagem fatal nos últimos instantes de um jogo em que Diogo Rêma esteve em especial destaque.

Confira o FILME DO JOGO

O FC Porto entrou mais forte no jogo, com dois golos de rajada de Victor Iturriza. Estava dado o mote para o jogo, com o FC Porto quase sempre na frente, mas com o Sporting a nunca permitir uma vantagem superior a três golos. Os leões reagiram, com um bom golo de Natán Suarez, nivelaram o resultado, num arranque de partida que contou com muito equilíbrio e poucos golos.

A verdade é que o FC Porto esteve mais tempo por cima do jogo, graças a uma tarde inspirada de Diogo Rêma (17 defesas) e à pontaria afinada de Thorsteinn Gunnarsson, enquanto o Sporting respondia mais pelo coletivo, com uma defesa muito coesa.

Com muito calor em Santo Tirso, o clássico começou a aquecer. Edy Silva foi excluído por dois minutos, o banco do Sporting recebeu uma advertência e, logo a seguir, Victor Iturriza foi expulso por agressão, depois de atingir um adversário com o cotovelo. Já com doze minutos de jogo, havia, nesta altura, apenas cinco golos para cada lado, mas o ritmo de jogo viria a ganhar ritmo.

O FC Porto chegou a ter uma vantagem de três golos (12-9), já perto do intervalo, mas Ricardo Costa pediu uma paragem técnica e os leões ainda reduziram a diferença para 13-15, numa altura em que Diogo Rêma já era um dos melhores em campo.

Equilíbrio até ao fim

O Sporting entrou melhor na segunda parte, equilibrando o resultado, com dois golos, logo no primeiro minuto, antes do FC Porto voltar a recuperar a vantagem. A equipa de Magnus Andersson voltou, depois, a ameaçar disparar no marcador (18-15), mas Ricardo Costa conseguiu voltar a meter a sua equipa nos carris, depois de mais uma pausa técnica.

Na sequência de uma série de boas defesas de Diogo Rêma (já tinha 12 defesas nesta altura), foi também a vez de André Kirstensen brilhar entre os postes, com quatro defesas consecutivas que permitiram aos leões passar para a frente do marcador a meio da segunda parte (20-19).

O jogo seguiu equilibrado quando, a dez minutos do final, Magnusson abdicou do guarda-redes para atacar com sete e permitiu ao Sporting marcar dois golos de baliza aberta. Foi esta curta vantagem que os leões, fazendo valer a enorme experiência, seguraram numa ponta final muito emocionante.

O FC Porto ainda reduziu a diferença no marcador para apenas um golo e Magnusson pediu uma última paragem técnica a oito segundo no final, mas era o Sporting que tinha a posse de bola e o jogo acabou com Martim Costa a atirar à trave. A buzina apitou logo a seguir com o resultado final de 28-27.

Seguiu-se a festa dos leões, mais uma esta temporada, com a conquista do sétimo troféu consecutivo, ameaçando a marca histórica do ABC que tem um recorde de dez troféus consecutivos nas provas nacionais.