A Federação Europeia de Andebol (EHF na sigla inglesa) esclarece que o lance que originou o último golo da Alemanha, apontado de forma irregular por Renars Uscins, no triunfo por 32-30 frente a Portugal para o Grupo 1 da Ronda Principal do Europeu, não podia ter sido revisto com recurso ao sistema de vídeo, apesar das queixas dos portugueses.

Em comunicado, o organismo explica: «Ao minuto 59:55, o jogador alemão número 54 executou o lançamento de saída após um golo da equipa portuguesa. Dois jogadores alemães (número 5 e número 23) tinham ultrapassado a linha de meio-campo antes do apito do árbitro, e o jogador número 23 recebeu posteriormente a bola e marcou golo. Embora a repetição do lançamento de saída tivesse sido o procedimento correto, isso não teria alterado a posse de bola.»

É por essa razão que, «de acordo com os regulamentos de Video Replay (VR) da EHF, esta situação não era passível de revisão, uma vez que não se enquadra nas disposições da situação n.º 9 do regulamento de VR (“Situações que Mudam o Jogo”), que incluem decisões de livres de 7 metros, punições ou decisões que possam levar a uma mudança da posse de bola».

Apesar de não ter sido decisivo na questão do vencedor do encontro, o polémico (e irregular) golo de Uscins pode vir a ser relevante nas contas finais do Grupo 1 da Ronda Principal do Europeu de andebol, tal como referiu o selecionador nacional, Paulo Jorge Pereira, após o encontro desta quinta-feira: «O último golo dos alemães é irregular, tenho de o dizer. Espero que não nos venha a pesar nas contas finais do grupo.»

Portugal volta a jogar no Campeonato da Europa de andebol no sábado, frente à França (14h30), na cidade dinamarquesa de Herning.