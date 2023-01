A seleção portuguesa de andebol tem neste domingo um jogo decisivo no Mundial de andebol para chegar pela primeira vez aos quartos de final da competição.

A equipa lusa defronta a Suécia, atual campeã europeia, que joga em casa, e uma vitória vale o apuramento histórico, no qual o ponta António Areia acredita.

«Temos de jogar o nosso melhor andebol e ser bastante certos nas várias fases do jogo, controlar ao máximo, ser eficazes e ter uma boa defesa e uma boa recuperação defensiva», receita o jogador de 32 anos.

Considerado o ‘homem do jogo’ na vitória sobre Cabo Verde (35-23), com nove golos em 10 remates, António Areia refere ainda que, para contrariar o jogo rápido da Suécia, a seleção portuguesa «vai ter que ser capaz de correr para trás».

«Logo após golo ou um ataque menos conseguido, acho que a nossa recuperação defensiva vão ser aspetos muito importantes», reforçou o ponta direita do FC Porto.

Areia revela, porém, que os jogadores da seleção não temem o facto de irem jogar num pavilhão com quase 12 mil adeptos suecos. Bem pelo contrário.

«É um facto que estes são os jogos que nós mais gostamos de jogar. São os que nos dão mais pica, com mais emoção e, geralmente, são decididos em pormenores», referiu António Areia.

O jogador adiantou que a equipa está bastante motivada e sente que é capaz de ganhar e passar aos quartos, porque acredita muito no trabalho que fez até agora e no que tem preparado para fazer durante o jogo de domingo, em Gotemburgo.

«Estes ambientes são de aproveitar, porque nós estamos nos melhores palcos do mundo, com as melhores equipas do mundo, não há como dar a volta a isso, e temos que aproveitar o momento», defende.

O ponta recordou ainda que a seleção portuguesa esteve numa situação semelhante em Malmo, em 2020, em que venceu a Suécia, por uns expressivos 35-25, perante o seu público, na caminhada histórica para o sexto lugar no Europeu.

«Claro que as competições são diferentes e os jogos também são diferentes, mas já chegamos a este jogo com mais experiência e acho que isso também pode se bastante favorável para nós», lembra António Areia.

O jogador reconhece que «a atual seleção da Suécia é diferente da de há dois anos, tal como Portugal». Estamos mais fortes, mais experientes e com novos jogadores, que já estão plenamente integrados».

«Nós somos lutadores e no final queremos ser conquistadores, finalizou o internacional português.