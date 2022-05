Foi um momento muito bonito que se viveu no Altice Arena, após a vitória do Benfica sobre o Magdeburgo (40-39) que significou a conquista da Liga Europeia pela primeira vez na história do andebol nacional: no meio das celebrações encarnadas, um adepto benquista ergue bem alto a camisola de Alfredo Quintana.

Neste caso, a camisola em questão é a de Quintana na Seleção Nacional, mas mesmo assim não deixa de ser bonito, e muito raro, lembrar um herói do FC Porto numa festa do rival. Recorde-se, de resto, que o guarda-redes do Benfica Gustavo Capdeville joga com o nome do malogrado jogador portista na camisola.