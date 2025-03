O Benfica sagrou-se tetracampeão nacional de andebol feminino, este sábado, após vencer o São Pedro do Sul por 27-20.

No Pavilhão da Luz, as encarnadas foram mais fortes no encontro da terceira jornada do Grupo A da fase final do campeonato, chegando assim aos 11 títulos na história da modalidade, menos quatro do que o Madeira SAD.

As águias chegaram ao intervalo a vencer por 18-10, confirmando o triunfo no segundo tempo. Com 36 pontos, o Benfica ficou com mais nove do que o Madeira SAD, quando faltam jogar-se apenas três jogos.

Veja aqui o vídeo da festa das jogadoras do Benfica: