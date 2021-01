A seleção do Congo conseguiu, na quinta-feira, a sua primeira vitória de sempre num Mundial de andebol, ao vencer Angola por 32-31.

E no final, como seria de esperar, as celebrações foram à grande, com muita dança à mistura.

A liderar os festejos esteve uma das grandes figuras (literalmente) da competição que decorre no Egipto: o pivô Gauthier Mvumbi.

O internacional congolês, que dá nas vistas pela figura imponente, com 130kg, é um dos jogadores mais influentes do Congo e tornou-se de tal maneira badalado, que até Shaquille O’Neil fez questão de lhe ligar para dar os parabéns pelo exemplo que está a dar.