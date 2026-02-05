Um golo de António Areia lidera a lista dos dez melhores golos publicada esta quinta-feira pela Federação Europeia de Andebol (EHF). Um golo marcado pelo jogador do FC Porto aos tetracampeões da Dinamarca.

Uma lista de dez golos incríveis, alguns pela capacidade técnica dos jogadores, outros pelo trabalho coletivo da equipa.

Portugal foi a única equipa a conseguir vencer os novos campeões da Europa em Herning, por 31-29, e António Areia marcou um desses golos, com classe, sobre a direita, iludindo o guarda-redes dinamarquês com um incrível movimento com o pulso.

Ora veja: