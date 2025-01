Depois do épico triunfo sobre a Alemanha nos quartos de final do Mundial de andebol, por 31-30, Paulo Jorge Pereira enalteceu a alma da Seleção Nacional.

«Por vezes não sei onde é que eles vão buscar forças e isso é comovente. Tem sido um orgulho fantástico. Houve uma coisa que foi interessantíssima. Com a saída do Frade [expulso], regressámos ao básico do jogo, sem quase perder energia. Está relacionado com o coração destas pessoas.»

«Segue-se a Dinamarca, temos o Mundo e podemos garantir que vamos para cima deles», atirou.

O selecionador nacional dedicou a vitória e o percurso no Mundial ao lesionado Cavalcanti e a Miguel Martins, envolto numa acusação por alegado recurso a doping.

A Seleção Nacional mede forças com a Dinamarca na noite de sexta-feira (19h30), nas meias-finais do Mundial.