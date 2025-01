No rescaldo à épica vitória sobre a Alemanha nos quartos de final do Mundial, em Oslo, por 31-30, os jogadores portugueses expressaram todo o tipo de sensações.

Antes, o selecionador Paulo Jorge Pereira enalteceu o coração dos seus pupilos.

Martim Costa, autor do golo decisivo: «Foi incrível, quem diria que Portugal iria estar numa competição destas em 2025. Mas não é uma surpresa o que temos vindo a fazer. Agora é festejar um bocado e preparar o jogo com a Dinamarca”.

«Não gosto de me esconder, os primeiros 60 minutos foram duros para mim, não estava no meu melhor, mas no prolongamento consegui aparecer e ajudar. Não gosto de passar a “batata quente” para os outros. O Rui Silva, no último ataque, disse-me: “vais em cima do Golla e rebentas com ele”. E assim foi, rebentei com ele.»

«Já sabíamos que ia ser muito complicado, frente a uma finalista dos Jogos Olímpicos, que tem um guarda-redes muito difícil de bater. A Alemanha é uma equipa muito dura, com uma defesa muito dura.»

«A nossa defesa esteve inacreditável. No ataque fomos criando situações, mas falhámos muito aos seis metros. No prolongamento estivemos sempre por cima.»

Luís Frade, que foi expulso na segunda parte: «É horrível ver o jogo da bancada. Acho que temos um grupo fantástico, é de louvar. E acho que merecemos tudo. Temos jogadores a fazer esforços titânicos.»

Rui Silva, capitão da Seleção: «Felicidade, acima de tudo. O facto de estarmos a representar o nosso país é um sonho de criança. Combatemos uns pelos outros. A Alemanha é uma equipa muito física, sabíamos que ia ser muito duro, mas, mais uma vez, provámos a nossa qualidade. Passar por momentos menos bons, voltar e agarrar as oportunidades.»

«A Dinamarca é muito forte, possivelmente a principal candidata a ganhar o Mundial, mas estamos nas meias-finais. Vamos jogar para ganhar.»

António Areia: «Missão cumprida. Propusemo-nos a chegar aos “quartos”, chegar às meias-finais era um sonho. Vamos certamente desfrutar daquilo que acabámos de viver, porque não é fácil gerir as emoções. São muitos dias juntos, mas cada dia que passa, além do cansaço, estamos a ficar mais fortes e mais unidos. Vamos tentar manter esta característica até ao final. Vamos até ao fim do mundo.»

Francisco Costa: «Ainda não consegui descer à terra e ainda não me veio à cabeça que estamos entre as melhores quatro seleções do Mundo.»

Salvador Salvador: «É muito difícil descrever em palavras o que me vai na alma. Os sentimentos falam por si, as nossas reações dentro de campo falam por si. É fantástico estar aqui e nesta página histórica.»

Pedro Portela: «É uma alegria, um orgulho nesta equipa, neste espírito desta equipa. Nestes jovens que vieram a Oslo com muita ambição, com muito querer, de elevar o nome de Portugal e estamos muito orgulhosos. É lindo poder estar nas meias-finais de um Mundial. Sonhávamos com isto. O nosso objetivo eram os “quartos”, mas com a ambição de estar nas meias-finais. Conseguimos e não podemos estar mais felizes por isto. Vamos descansar, vamos desfrutar e vamos jogar contra a Dinamarca, a favorita.»

Leonel Fernandes: «É muito em cima da hora, as emoções estão completamente à flor da pele. Preciso de meia-hora para assentar tudo, mas inacreditável.»

A Seleção Nacional mede forças com a Dinamarca na noite de sexta-feira (19h30), nas meias-finais do Mundial.