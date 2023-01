Que final cruel!

Portugal chegou a festejar o triunfo sobre o Brasil, mas uma decisão da equipa de arbitragem com recurso ao VAR acabou precocemente com as celebrações lusas, valeu um cartão vermelho a Alexis Borges, por uma infração nos segundos finais, e um livre de sete metros que valeu a igualdade aos sul-americanos.

Foi infeliz a estreia de Portugal na «main round», numa partida muito equilibrada em que nenhuma das seleções chegou a ter mais de dois golos de vantagem.

A equipa comandada por Paulo Jorge Pereira, que voltou ao banco após cumprir castigo, esteve mais vezes por cima, mas não conseguiu fugir no marcador, graças sobretudo a uma enorme exibição do guarda-redes brasileiro Leonardo Terçariol.

António Areia (7 golos), Rui Silva (4), Pedro Portela e André Gomes (4) foram os melhores marcadores da equipa lusa, que não tirou grande benefício do ataque com sete elementos, sofrendo alguns golos com a baliza sem guarda-redes.

Com este resultado, podem complicar-se as contas para a passagem à fase seguinte num grupo em que a Suécia é favorita e onde só passam duas equipas.

O próximo jogo de Portugal disputa-se na sexta-feira frente a Cabo Verde, segue-se por fim a Suécia, no próximo domingo.