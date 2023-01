Portugal joga frente à Suécia a presença nos quartos de final do Mundial de Andebol.

Graças à conjugação de resultados no grupo da «main round», basta um empate à Seleção Nacional para se apurar de forma inédita para a fase onde estarão as oito melhores seleções do mundo.

Pela frente está a anfitriã Suécia, já apurada, que joga diante do seu público, na Arena Scandinavium, com capacidade para 12 espectadores.

Siga o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.