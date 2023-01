O selecionador nacional de andebol reagiu ao afastamento de Portugal do Mundial com elogios à prestação diante da campeã da Europa e vice-campeã do mundo.

Portugal ficou a dois golos do empate diante da Suécia (32-30), que valia um histórico apuramento para os quartos de final. Ainda assim, para Paulo Jorge Pereira, foi uma excelente prestação em casa de uma das melhores seleções do mundo, diante de 12 mil espectadores.

«Acho que hoje falhou pouca coisa. Jogámos com o campeão da Europa, em casa, com este ambiente, só faltou mesmo a vitória. De resto, jogámos de forma excecional. Lutámos até ao fim e nunca perdemos de vista a possibilidade de, pelo menos, conseguir o empate para poder aceder aos quartos de final. Desta vez ficámos a dois golos, por vezes a um golo, nunca sabemos muito bem o que é que se passa, temos que continuar a procurar onde é que está o golo que falta», afirmou o selecionador em declarações reproduzidas pela Lusa.

«Para mim, o que conta e eu tenho que me centrar nisso é que estamos a combater contra o campeão da Europa, em casa, e conseguimos fazer um jogo de um altíssimo nível. Simplesmente não conseguimos vencer tendo em conta o valor que tem esta equipa da Suécia, que provavelmente vai ser campeã do mundo ou, pelo menos, vai andar a lutar por isso», concluiu o técnico.