A Argélia foi derrotada pela Itália (32-23), na segunda jornada do Grupo B do Mundial de andebol, mas o momento alto do jogo foi assinado por um jogador seu.

Ao minuto 11 da primeira parte, Ayoub Abdi penetrou na defesa italiana e, rodando sobre si, finalizou com uma «rosca» com a mão esquerda, um gesto técnico que teve tanto de complexo como de fotogénico.

Numa primeira parte em que o guarda-redes italiano, Domenico Ebner, esteve a um nível estratosférico (11 defesas e uma taxa de eficácia de 50 por cento), só mesmo com uma grande dose de genialidade os argelinos conseguiram fazer a diferença no ataque.

Veja o momento: