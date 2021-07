O FC Porto contratou Pedro Valdés ao Sporting e a troca de emblemas não foi bem aceite pelos adeptos leoninos. Alguns foram demasiado longe nos seus comentários e obrigaram Pedro Valdés a fazer um desabafo público.



O andebolista cubano, de 26 anos, assinou pelo FC Porto até 2026 e também explica a mudança de clube.



«Todo o ser humano tem o seu limite, eu também. Desde que saiu a minha transferência para o FC Porto que as minha redes sociais têm explodido com comentários bastante desagradáveis e, até aí, vou deixando, porque entendo que a mudança tenha deixado as pessoas incomodadas. Mas o que não podemos ultrapassar são os limites da razão. Eu sou filho, pai, namorado, irmão, amigo... tal como todos vocês. Peço-vos calma e que pensem antes de escrever», pediu o lateral esquerdo na mesma rede social onde foi insultado e ameaçado.

«Toda a minha família já foi arrastada para estas linhas de redes sociais, já me ameaçaram vezes sem conta. Não faz sentido. Aceito que fiquem chateados com a minha decisão, não aceito que as pessoas não achem grave enviarem dezenas de mensagens com comentários sobre mortes, incitar a violência e a desgraça da minha família. Usaram o nome do meu irmão que eu também perdi em meras críticas. Não podemos ser estas pessoas, estes seres que pensam que as palavras não têm preço.»



Pedro Valdés garantiu estar «grato ao Sporting», mas que sentiu necessidade de «desligar e seguir em frente». «Fui muito feliz em Lisboa. Hoje a vida tomou outro rumo. Tal como acontece a todos vós... O desporto é muito mais do que cores. O desporto somos todos juntos.»