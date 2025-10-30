O lateral Francisco Costa [na foto] foi substituído por Diogo Silva na seleção portuguesa de andebol, que vai jogar dois encontros frente ao Egito, com vista à participação no Campeonato da Europa de 2026.

Segundo o comunicado da Federação de Andebol de Portugal, a lesão na coxa do atleta do Sporting «não é grave», contudo o selecionador Paulo Jorge Pereira optou por chamar Diogo Silva, jogador do Marítimo.

O duplo confronto diante da seleção egípcia integra-se no Torneio Internacional Terras do Demo, em Moimenta da Beira.

Portugal defronta o Egito às 20 horas desta quinta-feira, sendo que o segundo jogo acontece sábado às 16 horas.