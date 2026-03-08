Portugal venceu, este domingo, as Ilhas Faroé por 25-23, em jogo a contar para a quarta jornada da qualificação para o Europeu de andebol feminino.

Numa partida onde o equilíbrio vigorava até aos 20 minutos (8-6), a seleção portuguesa conseguiu distanciar-se no marcador e impor o seu ritmo. Portugal defendeu os ataques das Ilhas Faroé e no ataque mostrou-se imperdoável, ampliando a vantagem para 11-6. Ao intervalo, a formação orientada por José António Silva vencia por 15-8.

No segundo tempo, Portugal voltou a entrar bem no jogo e fez dois golos sem resposta. A formação visitante respondeu e reduziu para uma desvantagem de cinco golos (19-14). Até ao final, as portuguesas mantiveram a liderança no resultado e chegaram a um triunfo importante na luta pela qualificação.

Com este resultado, Portugal ocupa o terceiro lugar do Grupo 4 com quatro pontos. As Ilhas Faroé, por sua vez, são segundo lugar com os mesmos pontos.