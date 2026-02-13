Francisco Costa foi eleito o melhor jovem jogador de andebol do mundo em 2025. 

A informação foi avançada pela Federação Internacional de Andebol (IHF), sendo que o jogador do Sporting arrecadou o maior número de votos e sucede assim a Elias Ellefsen e Renars Uscins, vencedores das duas edições anteriores. 

O internacional português somou 80 por cento das preferências dos treinadores cujas equipas participaram no Mundial masculino e feminino, assim como da Comissão de Treino e Métodos (CCM) da IHF. Nos votos dos fãs, Francisco Costa ficou apenas atrás de Oli Mittun, atleta das Ilhas Faroé.

Recorde-se que Francisco Costa foi eleito o melhor jogador jovem do último Campeonato da Europa, terminando a participação na prova com 60 golos. Ao serviço do Sporting, na última época, conquistou tudo o que havia para conquistar a nível interno e chegou aos «quartos» da Liga dos Campeões pelo clube leonino.

Além do jovem jogador português, Mathias Gidsel voltou a ser eleito melhor jogador do mundo na vertente masculina e Henny Reistad levou para casa o prémio no feminino. Viola Leuchter arrecadou o maior número de votos para o prémio de melhor jovem jogadora em 2025. 

RELACIONADOS
Andebol: Portugal entra para o top-5 do ranking europeu masculino
Andebol: português Kiko Costa nomeado para melhor jovem do ano