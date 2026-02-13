Francisco Costa foi eleito o melhor jovem jogador de andebol do mundo em 2025.

A informação foi avançada pela Federação Internacional de Andebol (IHF), sendo que o jogador do Sporting arrecadou o maior número de votos e sucede assim a Elias Ellefsen e Renars Uscins, vencedores das duas edições anteriores.

O internacional português somou 80 por cento das preferências dos treinadores cujas equipas participaram no Mundial masculino e feminino, assim como da Comissão de Treino e Métodos (CCM) da IHF. Nos votos dos fãs, Francisco Costa ficou apenas atrás de Oli Mittun, atleta das Ilhas Faroé.

Recorde-se que Francisco Costa foi eleito o melhor jogador jovem do último Campeonato da Europa, terminando a participação na prova com 60 golos. Ao serviço do Sporting, na última época, conquistou tudo o que havia para conquistar a nível interno e chegou aos «quartos» da Liga dos Campeões pelo clube leonino.

𝑇ℎ𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑚 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑟𝑜𝑝, 𝐓𝐇𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐈𝐇𝐅 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑𝐒 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐘𝐄𝐀𝐑 ⭐



🔷 Male: Mathias Gidsel 🇩🇰

🔷 Female: Henny Reistad 🇳🇴

🔷 Young Male: Francisco Costa 🇵🇹

🔷 Young Female: Viola Leuchter 🇩🇪



Read more ✍️ https://t.co/807yCtyQzF pic.twitter.com/sKpE07b1Aa — International Handball Federation (@ihfhandball) February 13, 2026

Além do jovem jogador português, Mathias Gidsel voltou a ser eleito melhor jogador do mundo na vertente masculina e Henny Reistad levou para casa o prémio no feminino. Viola Leuchter arrecadou o maior número de votos para o prémio de melhor jovem jogadora em 2025.