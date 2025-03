Portugal divulgou a lista de convocados para os confrontos de qualificação para o Euro 2026, com a Polónia. Gilberto Duarte é a grande novidade na convocatória, divulgada pela Federação Portuguesa de Andebol (FPA).

A inclusão do experiente lateral, de 34 anos, é a única alteração em relação à primeira convocatória, que contou com o regresso de Miguel Martins, após a suspensão ter sido levantada devido a um controlo antidoping positivo que o afastou do Mundial.

Além de Martins, também foram convocados os laterais Gabriel Cavalcanti e Joaquim Nazaré e os pivôs Fábio Silva e Daymaro Salina, como novidades em relação ao Campeonato do Mundo, onde Portugal obteve o melhor resultado de sempre, com o quarto lugar.

Por outro lado, ficaram de fora Francisco Costa, lesionado, Victor Iturriza, Fábio Magalhães, Salvador Salvador e Alexandre Cavalcanti, todos devido a problemas físicos.

A seleção portuguesa vai iniciar a preparação para os jogos de qualificação, que terão lugar nos dias 13 e 16 de março, em Gdansk e Odivelas, respetivamente. Com quatro pontos, Portugal lidera o Grupo 8, seguido pela Polónia com três pontos, enquanto Israel e Roménia ainda não somaram pontos.

O Euro 2026 de andebol decorrerá entre os dias 15 de janeiro e um de fevereiro de 2026, na Suécia, Dinamarca e Noruega, com a presença de 24 equipas, incluindo os anfitriões e a campeã em título, França.

Confira os 19 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Rêma (FC Porto) e Gustavo Capdeville (Benfica)

- Pontas: Diogo Branquinho (Sporting), Leonel Fernandes (FC Porto), António Areia (Tremblay) e Pedro Portela (Sporting)

- Laterais: Gabriel Cavalcanti (Benfica), Miguel Oliveira (FC Porto), João Gomes (Sporting), Joaquim Nazaré (Skjern) e Gilberto Duarte (AEK)

- Pivôs: Daymaro Salina (FC Porto), Fábio Silva (Benfica), Luís Frade (FC Barcelona) e Ricardo Brandão (FC Porto)

- Centrais: André Sousa (ABC), Martim Costa (Sporting), Miguel Martins (Aalborg) e Rui Silva (FC Porto)