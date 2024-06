Paulo Pereira prepara-se para assumir o cargo de treinador do RK Celje, recordista de títulos de andebol na Eslovénia.

Aos 59 anos, o técnico vai assim desempenhar duas funções em simultâneo, já que continuará à frente da seleção de Portugal. Segundo a Federação Portuguesa de Andebol, o contrato de Paulo Pereira com a formação eslovena é válido até 2026.

«Esta possibilidade de acumular funções de treinador com um clube sempre foi apelativa para mim e eu já procurava há algum tempo. Relembro que os momentos em que mais me senti produtivo na seleção foi quando acumulei funções com clube, visto que um treinador também precisa de estar em forma», referiu o técnico.

Além de ter o maior número de troféus no país (26 troféus), o RK Celje tem presença habitual na Liga dos Campeões e na época passada terminou no terceiro lugar do campeonato.