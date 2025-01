Este domingo, Portugal atropelou o Chile na última partida do Main Round e tem agora encontro marcado com a Alemanha nos «quartos» do Mundial de Andebol.

A disputar o terceiro e último jogo da Ronda Principal (Main Round), a Seleção Nacional defrontou o Chile e venceu por 46-28. Com o apuramento já garantido, mas ainda a lutar pelo primeiro lugar, Portugal sorriu e terminou esta fase com nove pontos.

Nos quartos de final da competição, o coletivo luso vai encontrar a Alemanha, segundo classificado do Grupo 1.

Relativamente ao jogo, Portugal descansou algumas peças chave, como foi o exemplo de Luís Frade, que permaneceu no banco durante a hora de jogo.

CONFIRA TODO O FILME DO ENCONTRO

Apesar de uma primeira parte algo equilibrada, que terminou 22-17, a seleção aproveitou o cansaço físico dos chilenos e nos últimos 15 minutos do jogo foi aumentando a vantagem no marcador.

Destaque para a exibição de Francisco Costa, de apenas 19 anos, que apontou nove golos e foi considerado o melhor em campo.

Com este resultado, Portugal faz o melhor segundo melhor registo deste Mundial ao apontar 46 golos! A Dinamarca foi a seleção que mais marcou num único jogo, na vitória por 47-22 frente à Argélia.

O próximo jogo está marcado para quarta-feira, às 19h30, frente à Alemanha. Poderá acompanhar tudo no Maisfutebol.