Está adiada a passagem de Portugal à «Main-Round» do Campeonato da Europa de andebol, após um empate a 29 golos com a Macedónia do Norte, na segunda jornada da fase de grupos da competição.

Com o objetivo de manter o registo 100 por cento vitorioso no Grupo B, os comandados de Paulo Jorge Pereira não tiveram a melhor entrada no jogo e chegaram a ter dois golos de desvantagem para os macedónios.

Só que foi apenas uma questão de tempo até aparecerem os irmãos Costa, com Martim a deixar tudo empatado a quatro golos ainda dentro dos primeiros dez minutos. Já depois de uma exclusão de Stojkovikj, a Macedónia perdeu um elemento de vez, graças ao vermelho direto mostrado a Markoski, devido a uma agressão sobre Francisco Costa.

Seguiram-se minutos de golpe e contragolpe, com destaque para os quatro golos de Francisco Costa e os seis de Filip Kuzmankovski, o melhor no conjunto adversário. Os guarda-redes apresentavam-se também em bom plano e a exibição segura de Capdeville foi sendo igualada por Mitrevski.

Desta forma, Portugal apenas conseguiu ganhar uma vantagem de dois golos no último remate do primeiro tempo, precisamente um livre de sete metros convertido por Francisco Costa. Ao intervalo, os «heróis do mar» venciam por 15-13.

Segundo tempo com outra cara e as mesmas dificuldades

A verdade é que os segundos 30 minutos não podiam ter arrancado melhor para Portugal, que construiu uma vantagem de cinco golos e parecia encaminhar-se para um triunfo confortável sobre uma Macedónia do Norte sem capacidade para evitar os ataques de Francisco Costa.

Ora, tudo acabou por mudar com o passar dos minutos e o impacto de Kyzmanovski revelou-se essencial para o resultado final. O capitão dos macedónios terminou o jogo com 15 golos, o maior registo entre todos os intervenientes. No lado português, Francisco Costa ainda tentou carregar as esperanças lusas de mais um triunfo e conseguiu um total de 11 remates certeiros.

No último minuto de jogo, Portugal teve a posse de bola praticamente total e Paulo Jorge Pereira ainda utilizou um «time-out» para tentar surpreender o adversário. Ainda assim, o ataque luso não se converteu em golos e terminou tudo empatado na Dinamarca.

Este resultado deixa Portugal à mercê do resultado dos dinamarqueses, que em caso de triunfo sobem à liderança do Grupo B, com quatro pontos. A Macedónia fica com um ponto e a Roménia ainda não tem qualquer ponto somado, sendo que ainda tem de jogar nesta jornada.