Portugal ficou esta quarta-feira a conhecer os adversários na fase preliminar do Campeonato do Mundo de andebol em 2027.

O sorteio realizou-se em Munique (Alemanha) e ditou que os comandados de Paulo Jorge Pereira vão medir forças com Argélia, Polónia e Ilhas Faroé. Recorde-se que Portugal qualificou-se diretamente para a fase final da competição e beneficiou da condição de cabeça de série no sorteio, graças ao quinto lugar no último Europeu.

Nesta fase, os três primeiros classificados dos oito grupos seguem para a Ronda Principal do torneio, sendo que as 24 equipas vão ser divididas em quatro «poules», com seis cada. Os dois melhores de cada grupo passam à ronda a eliminar, que será discutida na Lanxess Arena, em Colónia.

O Mundial 2027 realiza-se entre os dias 13 e 31 de janeiro do próximo ano.