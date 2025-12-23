Já são conhecidos os 18 convocados por Paulo Jorge Pereira para o EHF Euro 2026 de andebol.

Através das redes sociais e em comunicado, a Federação Portuguesa de Andebol (FPA) refere que quatro dos atletas escolhidos pelo selecionador ainda se encontram em período competitivo ou em fase de recuperação. António Machado, João Lourenço, Guilherme Tavares e Diogo Silva substituem assim, de forma temporária, Luís Frade, Miguel Neves, Francisco Costa e João Gomes nos trabalhos do grupo.

Diogo Rêma é a grande ausência da Seleção Nacional, devido a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O guardião do FC Porto já foi, entretanto, operado com sucesso e realiza agora o período de recuperação.

Na preparação para o torneio, Portugal vai realizar um estágio que decorre entre os dias 28 de dezembro e 12 de janeiro. Pelo meio, os «Heróis do Mar» medem forças com o Egito (8 de janeiro) e com o Irão (9 de janeiro), no Torneio Internacional de Espanha que antecede o arranque da competição.

Recorde-se que Portugal integra o Grupo B do Campeonato da Europa, que decorre na Dinamarca, Suécia e Noruega, juntamente com Roménia, Macedónia do Norte e precisamente o conjunto dinamarquês. Os comandados de Paulo Jorge Pereira entram em cena a 16 de janeiro (Roménia), pelas 17h.

(em atualização)