Portugal não deu qualquer hipótese ao Irão e venceu de forma convincente por 41-20, no segundo jogo de preparação para o Campeonato da Europa de andebol.

Depois do empate frente ao Egito (31-31) desta quinta-feira, os comandados de Paulo Jorge Pereira não tiveram dificuldades para levar de vencido o conjunto iraniano, sendo que ao intervalo a diferença fixava-se apenas nos seis golos. Fracisco Costa terminou como melhor marcador do encontro (sete golos), mas o prémio de «MVP» acabou por ser entregue a Salvador Salvador.

O último jogo do torneio que decorre em Espanha será contra uma das equipas do outro grupo: Espanha, Tunísia e Eslováquia. Recorde-se que Portugal estreia-se no Euro2026 a 16 de janeiro, diante da Roménia.